Les Remparts à une victoire d'un premier titre de la LHJMQ depuis 1976

HALIFAX Les Remparts de Québec ne sont plus qu’à une victoire de remporter un premier championnat de la LHJMQ depuis 1976.

Dans un match âprement disputé ce soir au Centre Scotiabank rempli au bouchon où Patrick Roy a remporté sa 600e victoire en carrière saison et séries incluses, les Remparts ont disposé des Mooseheads par la marque de 2-1. Les Diables rouges auront l’occasion de mériter leur billet pour la Coupe Memorial à Kamloops alors que la finale se déplacera à Québec, vendredi, pour le 5e match.

Avec une égalité de 1-1 après 40 minutes de jeu, les Remparts ont tenu le coup pendant deux désavantages numériques en 3e avant que Zachary Bolduc tranche le débat avec moins de sept minutes à écouler en profitant d’un gros jeu et d’une superbe passe de Théo Rochette.

«Nous avons réussi ce que nous n’avons pas été capables de faire depuis le début de la série en stoppant leurs deux avantages numériques en 3e et nous avons profité d’un gros jeu de Rochette sur le but vainqueur de Bolduc, a raconté l’entraîneur-chef et directeur-gérant des Diables rouges. Comme nous l’avons fait toute l’année, on doit demeurer dans le moment présent et se concentrer sur le processus notamment en connaissant un bon départ et non en pensant à la 4e victoire.»

«Les Mooseheads ont facilité mon travail en revenant en force après une première période difficile, de poursuivre Roy. Ils ont démontré de la résilience et qu’ils n’abandonneront pas. Ils ont travaillé plus forts que nous en deuxième et seront prêts lors du prochain match. J’ai beaucoup de respect pour Halifax.»

Bolduc était soulagé de la tournure des événements. «Ce but a fait du bien, mais c’est une victoire d’équipe, a-t-il souligné. Rochette m’a servi une belle passe.»

Départ canon des Remparts

Dominant en première alors qu’ils ont réussi 20 tirs en direction de Mathis Rousseau qui a brillé de tous ses feux, les Remparts ont toutefois retraité au vestiaire avec une mince priorité d’un but. Roy craignait-il que les Mooseheads renversent la vapeur?

«J’ai déjà vu ça quelques fois un gardien qui connaît une période comme ça, a souligné l’ancien portier du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado. Leur gardien a été très bon et ça donne de l’énergie et de la confiance à ses coéquipiers. Rousseau doit se dire qu’il aurait aimé connaître ce genre de match, mardi.»

Le portier a stoppé trois joueurs des Remparts en échappée. «Nous avons obtenu de nombreuses chances sans parvenir à concrétiser, mais nous sommes demeurés calmes et patients, a raconté Bolduc qui a été frustré par Rousseau avec cinq secondes à écouler au deuxième engagement. On ne pourrait pas être dans une meilleure position.»

But refusé aux Mooseheads

En retard 1-0 en deuxième, les Mooseheads croyaient avoir créé l’égalité, mais les officiels ont été à la reprise vidéo et ils ont refusé le but de Markus Vidicek en raison d’une passe avec la main d’Alexandre Doucet.

Vidicek ne voyait pas les choses de la même façon. «La rondelle a touché à deux joueurs des Remparts avant qu’elle se retrouve sur mon bâton, a-t-il affirmé. Nous avons affronté des défis physiques et mental depuis le début de la saison et la série n’est pas terminée.»

En retard 3-1 dans la finale, les Mooseheads sont de plus privés de trois éléments importants. Zachary L’Heureux et David Moravec n’étaient pas en uniforme pour le 4e match et le capitaine Attilio Biasca est tombé au combat ce soir.

«Après une première période inacceptable, nous avons très bien fait en 2e et 3e et nous n’étions qu’à un but de gagner malgré un alignement décimé, a souligné l’entraîneur-chef Sylvain Favreau qui n’a pas voulu commenter la décision des officiels d’annuler le but. C’est tout à l’honneur des gars et la série n’est pas terminée. On va s’inspirer de l’édition 2012 des Mooseheads qui a effacé un retard de trois parties devant les Remparts pour gagner en sept.»

Si son opposant a brillé de tous ses feux, William Rousseau a lui aussi connu une très bonne sortie principalement dans les 40 dernières minutes où il a réussi de gros arrêts avec un pointage de 1-1.

«Ça peut jouer dans la tête quand le gardien adverse fait très bien et que tu reçois peu de tirs, mais j’ai gardé ma concentration sur la rondelle et bouger mes pieds. Les gars devant moi ont bien joué et bloqué plusieurs tirs. J’ai été un peu chanceux quand Josh Lawrence a tenté un tourniquet.»

Rousseau ne veut pas retourner à Halifax pour un possible 6e match. «Québec est une excellente ville de hockey et nous avons une belle opportunité de procurer aux partisans un premier championnat depuis fort longtemps. Malgré l’excitation, on doit demeurer à cinq sur l’échelle de dix de nos émotions.»