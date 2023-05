Marc Labrèche de retour à Noovo cet automne

Le talk-show de Marc Labrèche Je viens vers toi sera de retour l’automne prochain à l’antenne de Noovo.

La nouvelle a été annoncée mardi soir sur le plateau de l’émission, alors que Marc recevait sa grande amie Anne Dorval, en compagnie de ses collaborateurs Fabiola N. Aladin, Élise Guilbault et Pascale Renaud-Hébert.

Le rendez-vous Je viens vers toi sera, comme la formule printanière, diffusé deux soirs par semaine.

«Je suis très heureux et emballé à l'idée de poursuivre ma venue vers toi l'année prochaine, a dit Marc Labrèche, dans un communiqué. Je remercie le conglomérat intersidéral Noovo de sa confiance et l'hypersonique équipe de production du saint fruit Pamplemousse Média, a dit Marc Labrèche. Merci enfin certainement aux téléspectateurs de leur curiosité, de leur fidélité et d’avoir si spontanément et généreusement ouvert leurs chakras à notre joyeuse méditation collective. Gloire au plaisir national des Québécoises et des Québécois.»

L’auditoire moyen de Je viens vers toi se chiffre à 355 000 téléspectateurs depuis son lancement en avril dernier.