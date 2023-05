Québec devrait être moins vorace envers Hydro-Québec, dit un expert

Le gouvernement se montre ouvert à l’idée de renoncer à une partie de son dividende – de 3,4 G$ l’an dernier – pour permettre à Hydro-Québec de réinvestir dans le maintien et l’amélioration de son réseau.

Questionné pour savoir si le gouvernement était ouvert à ce qu’Hydro-Québec préserve une plus grande part de ses bénéfices pour les réinvestir dans son réseau, le ministre Pierre Fitzgibbon s’est montré favorable à l’idée. «Hydro-Québec a clairement l’autorité de dire: “voici mon budget, je veux rehausser pour maintenir les actifs” et ce serait dur pour le gouvernement de dire non», a-t-il dit.

«Est-ce qu’on doit investir plus dans le contrôle de la végétation, couper plus d’arbres et être plus préventif? Je pense que poser la question c’est y répondre. On doit laisser Hydro-Québec arriver avec ses recommandations pour rehausser les budgets. Pour l’enfouissement des fils, je ne suis pas sûr que c’est Hydro-Québec qui devrait payer pour ça, peut-être ça devrait être les municipalités», a-t-il ajouté.

Mais il y aura un débat à faire, dit-il. «Si on décide qu’on va réduire les dividendes à Éric Girard, au ministère des Finances, pour faire des choses qui sont bonnes pour le réseau de transport, je pense que ça se débat. Mais si monsieur Girard a 1 G$ de moins, et bien ça va être 1 G$ de moins à mettre ailleurs. Ce sont des vases communicants. Mais le débat est très sain. Le maintien des actifs est aussi important que les nouveaux actifs», dit-il.

Grande consultation

Ils étaient plus de 80 à se réunir lundi à l’hôtel Westin à Montréal, pour donner des idées au ministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon sur les façons d’entrevoir l’avenir énergétique de la province. Des associations d’entreprises, de consommateurs, des groupes environnementaux et divers experts du domaine énergétique ont lancé plusieurs idées. Parmi eux, Jean-François Blain, analyste en énergie, a jeté un pavé dans la mare.

Alors que le Québec a de grandes ambitions pour électrifier et décarboner tout ce qui bouge, le réseau électrique d’Hydro-Québec, lui, craque de partout et a besoin d’amour. Le problème: l’État ponctionne plus que jamais la plus payante de ses vaches à lait, a-t-il expliqué.

De plus en plus gourmand

«Année après année, le gouvernement accapare environ 80% du bénéfice net d’Hydro-Québec, quand on inclut les redevances hydrauliques et autres frais et taxes. Or, si tu es obligé d’engager plus d’emprunts parce que le gouvernement ponctionne tout au fur et à mesure, ça veut dire des charges financières additionnelles, des pressions à la hausse sur les tarifs et moins d’investissement dans ton réseau», explique-t-il.

Alors que tout un chacun se demande comment trouver de nouvelles sources d’électricité, l’entretien du réseau actuel était en quelque sorte l’éléphant dans la pièce. «Le gouvernement pourrait dire, on modifie la loi sur Hydro-Québec pour réserver 10%, ou 20% du bénéfice d’exploitation pour des investissements additionnels dans le maintien et le renforcement des réseaux», suggère M. Blain, rappelant que jusqu’au milieu des années 2000, les gouvernements se contentaient de 50% du bénéfice net d’Hydro en dividende.

«On le voit dans les délais grandissants de rebranchement, chaque fois qu’il y a des intempéries. Et les intempéries sont de plus en plus violentes et fréquentes. Il n’y a personne ici qui peut contester ça, cette nécessité de mettre à niveau le réseau», dit-il.

Chez Option Consommateurs, aussi présent à la consultation, on abonde dans le même sens. «L’appétit du gouvernement a aussi pour effet de monter les tarifs pour tout le monde. Pour nous, les tarifs ne devraient pas être une taxe déguisée. Il y a des gens qui n’ont pas les moyens de suivre. On ne doit pas faire ça sur le dos des personnes vulnérables, on doit protéger ces gens-là. S’il y a des hausses de tarifs envisagées, il faut être conscient que ça va faire mal à des gens qui ont déjà de la misère à arriver», explique Sylvie De Bellefeuille.

Rappelons qu’Hydro-Québec a fait des profits de 4,55 G$ en 2022, un record.