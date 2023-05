Réaménagement complet du campus de Rochebelle pour le tramway de Québec

Le campus de l'école secondaire de Rochebelle sera complètement réaménagé avec la venue du tramway, qui impose des «sacrifices», mais qui promet de rendre le tout plus sécuritaire, vert et convivial.

Mercredi, la Ville de Québec et le Centre de services scolaire (CSS) des Découvreurs ont annoncé une entente pour le réaménagement des terrains de sport qui devront être déplacés en raison du passage du tramway. Ils le seront dès cet été, et le directeur général du CSS, Christian Pleau, promet qu'il n'y aura pas de rupture de services pour la clientèle scolaire.

Longues discussions

Les discussions ont duré longtemps et le CSS s'inquiétait beaucoup de l'aspect sécuritaire, de la quiétude des lieux, de la perte d'une partie du boisé mais aussi d'espaces sportifs. Mais les parties en sont venues à une entente «gagnant-gagnant», selon le maire Bruno Marchand. «C'est probablement le meilleur projet qu'on pouvait avoir», a commenté M. Marchand, qui parle d'une très bonne nouvelle.

Ainsi, l'école perd un terrain de soccer et une partie du boisé, des «sacrifices» qui mèneront tout de même à des bonifications pour la convivialité du campus, a convenu M. Pleau. «Le projet de réaménagement du campus répond à nos attentes.»

Plus vert

On réorganisera complètement la circulation automobile, on ajoutera des arbres, des trottoirs et une piste cyclable. De plus, une aire de vie étudiante, des terrains de basketball et de volleyball seront installés et une nouvelle piste d'athlétisme synthétique sera construite.

En parallèle, le processus d'expropriation se poursuit. Il vise à déterminer la compensation que recevra le CSS de la Ville pour l'emprise qu'elle va s'accaparer sur ces terrains. Mais le maire a bon espoir que les parties en viendront à une entente.

