Sondage sur l’immigration: «On est vraiment en phase avec les Québécois», dit Christine Fréchette

Les résultats du sondage du Journal sur l’immigration montrent que les Québécois sont d’accord avec le gouvernement Legault, selon la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette.

«Pour l’instant, je vous dirais que nos ambitions divergent complètement de celles proposées par le fédéral, et puis je comprends que les Québécois sont d’accord avec nous, on est vraiment en phase avec les Québécois», a affirmé la ministre de l’Immigration, mercredi, en entrevue à TVA.

De fait, 73% des répondants d'un récent sondage Léger-Le Journal estiment que «le Québec devrait être consulté concernant les cibles d’immigration du gouvernement fédéral», une majorité qui se confirme tant chez les francophones (78%) que chez les non-francophones (58%).

«Nous, on pense qu’il faut être consulté pour ce type d’orientation qui constitue un virage important au niveau fédéral en matière d’immigration», a commenté la ministre de l’Immigration.

Mme Fréchette était aussi heureuse de constater que la priorité des Québécois est d’assurer la protection de la langue française, au moment de sélectionner les nouveaux arrivants.

«Le Québec a une position particulière, on est un peuple accueillant, on veut s’assurer de bien accompagner nos immigrants [...]. On doit aussi faire en sorte qu’ils contribuent à la vitalité de la langue française», a-t-elle réitéré.

Pouvoirs

Cependant, le coup de sonde démontre également que la population souhaite que Québec réclame plus de pouvoirs à Ottawa en matière d’immigration, comme promettait de faire François Legault.

Mais depuis que le premier ministre Justin Trudeau a opposé une fin de non-recevoir à cette demande l’automne dernier, M. Legault se concentre plutôt sur un autre engagement électoral: l’imposition de critères relatifs à la connaissance du français pour l’immigration économique.

À Québec, les oppositions n’ont pas manqué de souligner ce point. «Le signal envoyé au gouvernement sur les pouvoirs en immigration est clair. Il appartient au Québec de réclamer les pleins pouvoirs en immigration [...], une lutte que la CAQ a malheureusement abandonnée», a fait valoir le député solidaire Guillaume Cliche-Rivard, dans une déclaration écrite à l’Agence QMI.

«Il semble clair qu’une vaste proportion de Québécois veut qu’on ait les pouvoirs et qu’on puisse décider nous-mêmes de nos politiques d’immigration. La triste réalité, c’est que la CAQ a fait miroiter qu’on pourrait obtenir davantage de pouvoirs, mais ils n’en parlent plus, car ils ne sont pas passés proches d’en obtenir», a déclaré le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, au téléphone.

Du côté du Parti libéral du Québec, le député Monsef Derraji estime que le sondage «démontre que les Québécois sont accueillants et qu’ils reconnaissent que l’immigration est nécessaire pour combler la pénurie de main-d’œuvre et assurer la croissance économique».

«Mais le sondage démontre également que les Québécois tiennent à leur langue, et c’est la responsabilité du gouvernement de mettre plus d’efforts pour protéger le français», a-t-il conclu.