Un nouveau centre de transbordement «hyper moderne» à Saint-Augustin-de-Desmaures

Un tout nouveau centre de transbordement de 75 000 pieds carrés verra le jour à Saint-Augustin-de-Desmaures alors que la firme de transport Speedy Transport Group s’y installe avec la volonté de devenir «le transporteur numéro un» dans la province.

Un bâtiment de 75 000 pieds carrés dotés de 80 portes pour accueillir les camions de livraison sortira de terre au cours des prochains mois dans le parc industriel François-Leclerc.

L’investissement, entièrement assuré par l’entreprise de Brampton, en Ontario, se chiffre entre 15 et 20 millions $. Le bâtiment devrait être en opération en décembre et entre 75 et 100 emplois seront créés.

Les nouvelles installations permettront la réception et l’envoi de marchandises. Par exemple, les marchandises arrivant de Montréal et de l’Ontario pourront transiter dans ces nouvelles installations avant d’être expédiés vers l’Est de la province.

«Le but est d’étendre notre service plus largement au Québec. Pour le moment on a une belle présence en Ontario avec cinq terminaux. On a juste une présence à Montréal, et l’Est était desservi par un partenaire. En ayant une place directement à Québec, on va être en mesure de servir nos clients dans la région», a indiqué la représentante aux ventes pour l’entreprise, Isabelle Faucher.

«Le but c’est vraiment de devenir le transporteur numéro un en Ontario et au Québec», a-t-elle assuré, ajoutant qu’un autre terminal sera construit dans la région de Montréal cette année.

Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, présent pour la première pelletée de terre officielle, a pour sa part salué cette arrivée qui créera «de l’emploi et de la vitalité économique» dans le secteur.

«On ne se le cachera pas, c’est des valeurs foncières importantes donc ça amène son lot de taxes», a-t-il dit.

Ilustration fournie

Une pierre deux coups

En plus d’assurer son expansion dans la province, Speedy Transport Group souhaite redorer l’image du milieu du camionnage en construisant des bureaux «hyper modernes, très lumineux et avec une architecture avant-gardiste.»

Ilustration fournie

« On sait qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre pour ce qui est des chauffeurs et pour les travailleurs d’entrepôt. C’est difficile d’avoir de la rétention pour ce type de travail-là. On veut changer l’image de ce milieu qui, historiquement, a toujours été très traditionnel », assure Mme Faucher.