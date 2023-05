Une batterie de missiles Patriot endommagée en Ukraine, mais opérationnelle

Un système ultra-sophistiqué de défense antiaérienne Patriot fourni par les États-Unis à l'Ukraine a été endommagé, mais est opérationnel, a indiqué mercredi un haut responsable américain de la défense.

• À lire aussi: Moscou dément les affirmations de Kyïv sur les six missiles hypersoniques russes Kinjal abattus

• À lire aussi: L'Ukraine abat six missiles hypersoniques Kinjal lors d'une attaque nocturne

• À lire aussi: Le chef de Wagner dans l’embarras après des révélations explosives

«Le système Patriot reste opérationnel», a déclaré à l'AFP ce responsable de la défense, en précisant que l'évaluation des dommages provoqués par un projectile non identifié tombé à proximité se poursuivait.

Mardi, l'armée russe avait assuré avoir détruit un système de défense Patriot à la suite d'une «frappe de haute précision» effectuée «par un missile hypersonique Kinjal».

Kyïv avait nié ces affirmations russes, assurant avoir intercepté tous les missiles lancés par la Russie sur son territoire dans la nuit de lundi à mardi.

L'Ukraine a précisé mercredi que le système avancé de missile d'interception antiaérienne, combiné à l'un des radars les plus performants du monde, fonctionnait et était «en service».

AFP

«Ne vous inquiétez pas, tout va bien avec le Patriot», avait indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ignat.

L'Ukraine avait annoncé mi-avril avoir reçu les premières batteries de missiles Patriot, une promesse faite par Joe Biden à Volodymyr Zelensky en décembre dernier lors d'une visite du président ukrainien à Washington.

L'exécutif américain avait annoncé fin 2022 la livraison de ce système perfectionné de missiles sol-air à Kyïv, qui le réclamait depuis longtemps pour contrer les attaques de la Russie.

Début mai, Kyïv a indiqué avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe de type Kinjal à l'aide du système Patriot au-dessus de Kyïv.

Ce système aide l'armée ukrainienne face aux attaques russes et Kyïv a toujours assuré qu'elle utiliserait ces armes de manière «défensive» et non pour frapper le territoire russe.

Le président russe Vladimir Poutine avait, lui, affirmé que son armée trouverait un «antidote» pour contourner ce système avancé pour continuer à frapper l'Ukraine.

Les missiles Patriot sont notamment capables d'abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions, à une altitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusque-là.

Les États-Unis avaient au préalable formé des dizaines de militaires ukrainiens au maniement et à l'entretien de ces systèmes.