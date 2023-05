Une bible hébraïque vendue aux enchères pour un record de 38,1 millions

Une bible hébraïque millénaire, la plus ancienne quasi complète connue, a été achetée aux enchères mercredi à New York pour 38,1 millions de dollars et sera offerte au Musée du peuple juif de Tel-Aviv, a annoncé la maison Sotheby’s.

La somme représente un record pour un livre manuscrit.

Le codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), a été acheté par l’ancien ambassadeur et philanthrope américain Alfred Moses et sa famille, «au profit des Amis américains de l’ANU-Musée du peuple juif et a été donné» à cette institution, a indiqué Sotheby’s dans un communiqué.

La bible, qui daterait du Xe siècle de notre ère, voire de la fin du IXe siècle, avait été exposée avant la vente dans ce musée situé sur le campus de l’université de Tel-Aviv.

Selon Sotheby’s, «le marteau est tombé après une bataille de quatre minutes entre deux acquéreurs déterminés».

Ce codex Sassoon, dans un état de conservation visiblement exceptionnel et auquel il ne manque que quelques pages, relie 24 livres de la bible hébraïque tirée des fameux rouleaux des manuscrits de la mer Morte datant du 3e siècle avant notre ère.

«Cette bible a été rédigée vers l’an 900, en Israël ou en Syrie», avait expliqué à l’AFP Sharon Mintz, spécialiste des textes du judaïsme chez Sotheby’s.

Un acte de vente montre qu’elle a été vendue en l’an 1000 et conservée dans la synagogue de Makisin dans le nord-est de la Syrie (aujourd’hui Markada) jusqu’à l’an 1400 environ.

«Le manuscrit disparaît ensuite pendant environ 500 ans et réapparaît en 1929 lorsqu’il est proposé à la vente à David Solomon Sassoon, l’un des plus grands collectionneurs de manuscrits en hébreu», avait ajouté Sharon Mintz.