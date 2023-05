Programmation estivale du Diamant: une première avec quatre propositions

En plus d’ouvrir à nouveau sa terrasse extérieure, Le Diamant présentera pour la première fois une programmation estivale. Un cabaret festif et burlesque pour les 18 ans et plus, une production qui allie musique, acrobatie et danse, une installation inspirée du parc d’attractions Coney Island et une soirée de swing.

Ces quatre propositions seront suivies par une série de spectacles qui se déploieront en 2023 et 2024.

On retrouvera, entre autres, Le Projet Riopelle, Les dix commandements de Dorothy Dix, avec Julie Le Breton, Les Aiguilles et l’Opium avec Olivier Normand dans un rôle interprété au fil des ans par Robert Lepage et Marc Labrèche, et quatre soirées de lutte les 1er septembre, 13 janvier, 23 mars et 11 mai 2024.

Le collectif australien Brief Boys lancera le volet estival les 29 et 30 juin et le 1er juillet, avec un spectacle intitulé Dirty Laundry, présenté à guichets fermés depuis 10 ans un peu partout sur la planète. Une soirée cabaret burlesque et festive, où les comédiens laveront leur linge sale en famille.

Invitée spéciale, la drag-queen Barbada animera cette soirée ludique et apportera un volet francophone pour ce spectacle 18 ans et plus.

Le studio Lepage Beaulieu accueillera, du 29 juin au 6 août, l’installation Dreamland (Terre de rêve) du collectif de Québec Théâtre Rude Ingénierie.

Ce spectacle gratuit de 25 min met en vedette une île-maquette inspirée du parc d’attractions mythique de Brooklyn, le premier en Amérique du Nord, de ses débuts jusqu’à sa déchéance.

Photo fournie par le Théâtre Rude Ingénierie

De la danse

Les 3, 4 et 5 août, la compagnie Nord Nord Est présentera le spectacle Après la nuit.

Un spectacle où les trois musiciens de la formation CHANCES, qui mélange pop, électro et musique du monde, seront accompagnés par une douzaine d’acrobates et danseurs qui déploieront chorégraphies et acrobaties aériennes.

Le 9 septembre, la grande salle du Diamant se transformera en salle de bal des années 30 et 40 pour une soirée de danse swing avec un orchestre de huit musiciens et des DJ. Les spectateurs auront droit à une séance d’initiation.

L’automne débutera avec Les dix commandements de Dorothy Dix. Une pièce de théâtre dans laquelle Julie Le Breton a remporté, en 2020-2021, un prix d’interprétation. À l’affiche du 5 au 7 octobre, cette création raconte l’histoire d’une femme qui a suivi les dix commandements de la journaliste américaine Dorothy Dix, inspirés par ceux de la Bible. Ce qui lui a permis de trouver le bonheur.

Stéphanie Jasmin

Le Diamant présentera Le Projet Riopelle, à l’affiche du 19 octobre au 19 novembre, dans une version en transformation et qui évolue au fil des représentations.

«Il y a eu des coupures et de la réécriture. Le spectacle a maintenant une durée de quatre heures», a-t-il indiqué. Soixante-cinq pour cent des billets pour les 28 représentations ont été vendus.

La vie de Maria Callas

Le ténor et homme aux multiples chapeaux Marc Hervieux signera la mise en scène du spectacle en création Une voix pour être aimée: Maria Callas, portant sur la vie de la grande cantatrice grecque.

Sophie Faucher incarnera Maria Callas en mots et Marc Hervieux se glissera dans la peau du ténor Giuseppe Di Stefano, grand ami de la chanteuse décédée à l’âge de 53 ans. Ce spectacle sera à l’affiche les 7, 8 et 9 septembre.

Le Théâtre de La Sentinelle présentera, du 25 au 27 avril, M’appelle Mohammed Ali, une œuvre théâtrale qui rend hommage à l’iconique boxeur américain. Lyndz Dantiste, Nadine Jean, Fayolle Jean Jr., Anglesh Major, Maxime Mompérousse, Widemir Normil, Martin-David Peters, Rodley Pitt et Frank Sylvestre font partie de la distribution.

Photo fournie par le Diamant

La programmation complète du Diamant est en ligne sur le site lediamant.ca. Les billets sont en vente à partir du vendredi 19 mai, à midi.