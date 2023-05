Vive les vieilles, crisse!

Attention : la virgule dans le titre de ma chronique est bien importante.

Je ne veux pas que vous pensiez que je dis : « Vive les vieilles crisses ! ». Quoique...

En reprenant la phrase célèbre de Louise Latraverse « L’amour, crisse ! », je veux rendre hommage à toutes les femmes qui ont dépassé la DOP (date officielle de péremption) qui a été arbitrairement fixée à 50 ans, et qui continuent d’œuvrer dans l’œil du public.

Mon seul souhait : qu’il y en ait plus !

VIEILLE DAME INDIGNE

Hier, Louise Latraverse, actrice, animatrice, auteure et chroniqueuse, a annoncé qu’elle présenterait aux quatre coins du Québec, cet automne, un spectacle autobiographique intitulé L’amour, crisse.

Pourquoi ce titre ? Vous vous souvenez qu’à En direct de l’univers, France Beaudoin lui avait demandé de « nommer quelque chose dont la COVID-19 ne viendra pas à bout », et Louise avait répondu : « L’amour crisse. » La phrase avait même été reproduite sur un chandail.

Dans le communiqué pour annoncer les spectacles, on nous dit : « Louise Latraverse est vive, intelligente, drôle, spontanée et vieille... »

C’est vrai. Elle a 82 ans. Mais avouez que c’est rarissime en 2023 que l’on utilise (et revendique) le « mot qui commence par un v ».

LL est pétillante, pertinente, insolente, décapante et craquante. Et elle a la plus belle tête blanche du show-business, ex æquo avec une autre Louise (Portal). Chaque fois que je croise Louise Portal à une première de spectacle, elle me parle d’un projet ou d’un autre, d’un tournage avec une jeune réalisatrice ou d’un livre qu’elle a en chantier.

J’en prendrais des tonnes de ces deux Louise là !

L’EFFET LISA

C’est parce que j’aime les têtes blanches que j’ai sursauté quand j’ai lu une entrevue de Mélanie Maynard dans La Presse. Mélanie a (seulement) 51 ans. Voici ce qu’elle a déclaré : « C’est sûr qu’avec Sucré salé, je m’attends à recevoir beaucoup de commentaires qu’un homme ne recevrait jamais. Sur mon look, mon maquillage... Et c’est sûr que je vais continuer de mettre mon 120 $ par mois en teinture à cheveux. Parce que les gens ne sont pas prêts à voir une femme avec des cheveux gris ou des cheveux blancs à l’écran ».

J’ai beaucoup réfléchi à cette remarque de Mélanie parce que moi aussi, comme des dizaines de femmes qui travaillent devant l’œil d’une caméra, je me tape ce fameux 120 $ par mois pour combattre les @#$#$%?$#$%?%$#$% de repousses.

Ça fait toujours bien 1440 $ par année que mes collègues masculins n’ont pas à payer, 1440 $ par année que je ne mets pas dans mes REER ou dans des obligations d’épargne du gouvernement.

Mais je me demande : est-ce que Mélanie, moi et les autres nous nous mettons nous-mêmes cette pression sur les épaules ou est-ce la société ? Ou les deux ?

À partir de quel âge le monde de la télé est-il prêt à accepter les cheveux blancs d’une Louise ?

REGARDEZ-VOUS DANS LE MIROIR

Récemment, sur les médias sociaux, une dame m’a reproché d’avoir changé la couleur de mes cheveux, quand je suis passée du châtain au brun foncé. « Ça vous vieillit ! » m’a-t-elle lancé.

Comme d’habitude, ce sont toujours les femmes qui sont les plus dures avec les femmes !

De quoi cette dame hargneuse a-t-elle besoin ? D’amour, crisse !