NADEAU, Gérard

Il est et restera notre père, notre papi, notre grand-papi, notre frère et notre ami. Bienveillant et constamment à la recherche du bien-être des autres, sa générosité et son dévouement ont toujours été l'essence de sa personnalité.



Au Château Sainte-Marie, le 10 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Gérard Nadeau. Il était l'époux de feu Mme Yolande Brousseau et demeurait à Sainte-Marie.



La famille vous accueillera au:

Funérarium Edgar Mercier & fils

240 Av. du Collège

Sainte-Marie, G6E 3Y4

le jeudi 18 mai 2023 de 19h à 21h, le vendredi 19 mai 2023 de 9h à 10h30.



Les funérailles seront célébrées le vendredi 19 mai 2023 à 11h, en l'Église de Sainte-Marie au 60 Notre-Dame Sud, G6E 4A2 et de là au cimetière Sainte-Anne.



Il laisse dans le deuil son fils et ses filles : Denis (Guylaine Châteauvert), Line (Denis Gravel) et Doris (Bruno Vachon); ses petits-enfants : Josyanne, Samuel, Laurence Nadeau, Ghislain et Marilyn Renaud, Valérie et Claudia Gravel, Rebecca, Lydia, Laury et Sophie Vachon et ses 13 arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs : feu Rollande (feu Sylvio Bellavance), feu Noëlla (feu Aimé Tanguay), feu Raymond (feu Réjeanne Bergeron), feu Marcel (Pauline Rodrigue), feu Fernand (feu Jeannine Vallée), François (Françoise Desrosiers), feu Lysianne, feu Marielle (feu Lucien Tanguay), Huguette (feu Claude Claing) et feu Albény (Micheline Bonenfant); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucille (feu Polydore Drouin), feu Gemma (feu Gaston Frenette), feu André (feu Juliette Lefebvre), feu Marcel (Simone Roberge), feu Bernadette (feu Robert Parent), Georgette (feu Joseph Jacques) et feu Claudette (feu Clément Rhéaume). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Château Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement.



Un don à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva serait apprécié.

Pour renseignements:

Edgar Mercier & Fils

418-387-2000

info@edgarmercier.com

Membre CTQ