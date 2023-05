AUDY, Daniel

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mai 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Daniel Audy. Il était le fils de feu monsieur Théodule Audy et de feu madame Gisèle Labonté. Il demeurait à Québec. Monsieur Audy laisse dans le deuil ses frère et ses sœurs : Pierrette, Michel (Colette Carrier), Yolande (Daniel) et Alain. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Audy au :

Complexe funéraire Sylvio Marceau

224 St-Vallier Ouest, Québec, Qc

Membre du Réseau Dignité



La famille recevra les condoléances lundi le 22 mai 2023, de 18 h à 19 h au salon du complexe et un hommage sera célébré en chapelle à 19 h.



La famille tient à remercier les membres de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à monsieur Audy.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur (https://www.coeuretavc.ca/).



Pour rendre hommage à monsieur Audy, vous pouvez vous rendre sur le site du complexe au www.dignitequebec.com