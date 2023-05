NOËL, Yves



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 28 avril 2023, à l'âge de 62 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yves Noël, époux de madame Lyne Savoie, fils de feu madame Lucienne Thompson et de feu monsieur Lucien Noël. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :dès 9 h.L'inhumation des cendres se fera au Centre funéraire Saint-Charles, ultérieurement. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Pier (Alexandre Fortin) et Marc-Antoine; son frère et sa soeur: Jacques (feu Pierrette Duval) et Linda (André Tardif); son beau-frère, Jean Savoie (Jacinthe Racine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères: Pierre, Claude et Daniel; ses beaux-parents: monsieur Roger Savoie et madame Jacqueline Thibault. La famille tient à remercier le Dr Mario Sénéchal, ainsi que tout le personnel et les médecins des unités de soins de cardiologie, des soins intensifs coronariens et des soins palliatifs de l'IUCPQ, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec à l'adresse suivante: www.fondation-iucpq.org.