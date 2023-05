BOURGAULT, Estel

À l'Hôpital de Montmagny, le 17 janvier 2023, est décédée madame Estel Bourgault, épouse de monsieur Léandre Castonguay, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Marie-Rose Bourgault et de feu monsieur Ménard Bourgault. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs : André, Ghislaine, Martine (Claude Maltais) et Jean-Eude (Danielle Bourgault) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bourgault et Castonguay. Elle est allée rejoindre, outre ses parents, ses frères et sœurs décédés : Raymond, Jeannette, Fernande, Claire, Thérèse, Fernand, Carmelle, Marielle, Jacques, Claude et Léonie-Cécile. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es).



De sincères remerciements sont adressés aux intervenants(es) et à toutes les personnes qui l'ont accompagnée et apporté du soutien au cours des dernières années.



Merci également à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4.



Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le vendredi 19 mai à compter de 9h30.



Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 19 mai 2023 à 11h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire De la Durantaye.



Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093

sans frais : 1 877 598-3093

courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.