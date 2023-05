MICHEL, Carmen Poulin

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 9 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Carmen Michel épouse de feu monsieur Gérard Poulin. Née à St-Ferréol-les-Neiges le 30 janvier 1932, elle était la fille de feu dame Lucienne Lessard et de feu monsieur Émile Michel. Elle demeurait à Québec.



Les membres de la famille recevront les condoléances à

La Seigneurie Coopérative Funéraire

2450, av. St-Clément

Québec arr. Beauport G1E 1E8

autoroute de la Capitale sortie Bourg-Royal no 318

le samedi 20 mai 2023 à compter de 9 h.



À sa mémoire suivra à 11 h une cérémonie d'au revoir en la Chapelle de la coopérative. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie.



Madame laisse dans le deuil sa fille Nathalie; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Jeanne-Mance (feu Jean-Jacques Gagnon), Fleurette (feu Henri Simard), Oscar (feu Lise Dupuis), Jeannine (feu Jean-Marc Gravel, feu Maurice Huot), feu Émilien (feu Noëlla Fortier), Noëlla (feu Augustin), Magella (Aline Cloutier), feu Denys (Monique Touchette), Jean-Luc (Nicole Lefrançois), Ginette (Claude Gravel), Clermont (Lise Barbeau), Allens (Martine Collin); de la famille Poulin : Jacqueline (Prime Racine), Arthur (Claudette Martineau), feu Jean-Claude (Diane Lachance), feu Émélia (feu Armand Michel), feu Thérèse (feu Fernand Lavoie), feu Paul (feu Léonie Simard), feu Adrien (feu Jeannette Bilodeau), feu Amédée (feu Juliette Simard), feu Emmanuel (feu Rose-Aimée Simard), feu Hélène (feu Gérard Boucher), feu Robert (feu Lorraine Bourget) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



