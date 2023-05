PRÉVOST, Ghislaine Vézina



Au CHU de Québec (Hôpital Saint-François d'Assise), le 6 avril 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Vézina, épouse de feu monsieur Raoul Prévost. Elle était la fille de feu Antoinette Morisset et de feu Rodolphe Vézina et demeurait à Québec.Madame Vézina laisse dans le deuil ses filles : Diane (Sylvain Gagné) et Chantal (Raynald St-Pierre); ses petits-enfants : Cynthia (Pierre-Luc Paquet), Jessica, Anthony (Tania Lorenzo), Sébastien (Karyan Théberge), Jonathan, Nicolas; et ses arrière-petits-enfants : Laeticia, Alicia, Éliott, Adam, Mélyan, Lily-André; sa sœur : Louisette (feu Paul-Henri Rochette); ses belles-sœurs de la famille Prévost: Thérèse (feu Adrien Sylvain), Denise (Paul-Henri Paré), Yvette Fiset (feu Jean Prévost) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Elle rejoint ses sœurs : feu Jacqueline, feu Gertrude, feu Noëlla (feu Armand Ouimet), feu Irène (feu Henri Nollet), feu Françoise (feu Laurent Blais); son frère : feu Conrad (feu Hélène Laverdière) ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Prévost : feu Roger (feu Suzanne Drolet), feu Rita (feu Joffre Powell), feu Pauline (feu Louis-Philippe Pelletier), feu Gilles, feu Jeannette (feu Gérard Auger), feu André (feu Thérèse Jacques), feu Claire (feu Léonard Lemieux), feu Huguette (feu Jean-Paul Duchesne). La famille vous accueillera au, de 9h30 à 11h15.Ceux et celles qui ne peuvent être présents pourront se joindre à la famille au moyen de la Web diffusion en cliquant sur la caméra rouge qui apparaît sur l'avis de décès. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier tous les membres du personnel du Havre du Trait-Carré, tous et chacun ont su contribuer avec leur empathie, leur gentillesse et leur générosité à adoucir et égayer ses dernières années de vie, ainsi que docteure Julie Lanouette pour ses bons soins comme médecin de famille. La famille tient à remercier docteur Alain Milot pour son suivi attentionné au cours des années, ainsi que tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.