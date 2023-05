LAMOTHE, Royal

Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 9 mai dernier, est décédé à l'âge de 82 ans, monsieur Royal Lamothe. Il était le fils de feu Robert Lamothe et de feu Marie-Anna Poudrier. Tous se souviendront de son amour pour sa famille et ses proches, de sa grande gentillesse, sa générosité, sa patience et son humour pince sans rire. Outre son épouse madame Doris Mathieu, il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Alain), Steve (Geneviève) et Danny (Thérèse); ses petits-enfants : Justine (Sara), Hubert, Alexis et Léonie; ses frères : Yves (Gervaise) et Alain (Sylvie); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis. Il était également le frère de feu Jean-Luc (feu Louiselle).



La famille recevra les condoléances au

Complexe Funéraire Sylvio Marceau

membre du Réseau Dignité

15015 boul. Henri-Bourassa

Québec QC

le samedi 20 mai de 13h à 15h.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3).



La famille désire remercier les membres du personnel de pneumologie de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le Centre Intégré de Cancérologie du CHU de Québec ainsi que le personnel soignant du CLSC de la Jacques Cartier pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur écoute qui ont été remarquables pour leur père.



Un remerciement tout spécial à Dre Mailloux et Dre Lavoie, Chloé Boucher, Maxime Bélanger et Caroline Bélanger pour leur support et leur accompagnement.

