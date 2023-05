DÉRY, Raynald

Au Centre d'hébergement de Montarville, le 8 avril 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Raynald Déry, époux de feu dame Thérèse Laliberté. Il était le fils de feu dame Rosa Lefebvre et de feu monsieur Albert Déry. Il demeurait à Saint-Bruno-de-Montarville.



La famille vous accueillera à la

Maison Gomin

Services commémoratifs

2026, boul. René-Lévesque Ouest

Québec (Qc) G1V 2K8

le samedi 20 mai 2023 de 9h à 11h.



Un hommage à la vie suivra à 11h en la chapelle de la Maison Gomin, 2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec.



Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com.



Il laisse dans le deuil ses fils : René (Guylaine Proteau) et Jean (Marie-Claude Trempe); ses petits-enfants : Marie-Pier, Nicolas, Sarah, Florence et Geneviève; ses arrière-petits-enfants : Alexia et Nathan; sa sœur et ses frères : Lorraine, Laurent, Dominique et Gilles; tous ses neveux et nièces, ainsi que ses cousins, cousines et anciens collègues dédiés aux soins de santé.

La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement de Montarville pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.



Pour renseignements :

ATHOS

Téléphone : 418 686-8811

Télécopieur : 418 686-8813

Courriel : infomaison@athos.ca

Pour envois de messages

personnalisés et / ou de fleurs

ainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée :

www.lepinecloutier.com