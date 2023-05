NOËL-DUSSAULT, Francine



1956 - 2023



À Williamsburg (Virginie), le 30 avril 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Francine Noël-Dussault, épouse de monsieur Maurice Dussault, fille de feu Marcel Noël et de feu Alphéda Gonthier. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.

La famille vous accueillera au

Complexe de la Cité

1600, av. Le Gendre

Québec (Qc) G2G 2W5

le vendredi 19 mai 2023 18 h à 21 h. Le service religieux sera célébré le samedi 20 mai 2023 à 14 heures en l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation, 1625, rue Notre-Dame, l'Ancienne-Lorette Qc. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice; ses enfants : Michel (Jessie Boily-Tremblay) et Anne-Marie (Antoine Wagner-Couture); ses petits-enfants : Louis-Philippe, Léa, Rose et Charles-Olivier, son beau-frère Marc Dussault (Corinne Vercheval); ses neveux : Mathieu et Marc-Olivier, madame Yvette Cassivi tante de son conjoint; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, avenue St-Jean Baptiste, Québec (QC), G2E 6H5, 418-683-2323, www.operationenfantsoleil.ca

