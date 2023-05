SÉNÉCHAL, Jean-Pierre

Au CHSLD Domaine Saint-Dominique, le 30 décembre 2022, est décédé à l'âge de 85 ans et 6 mois, monsieur Jean-Pierre Sénéchal époux de feu dame Louise Tremblay. Il était le fils de feu Jules Sénéchal et de feu Jeanne-D'Arc Poirier. Il demeurait à Québec et autrefois à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au :

Complexe funéraire

Marius Pelletier inc.

409, 9è Rue, La Pocatière, QC,

G0R1Z0

le dimanche 21 mai 2023, de 12h à 13h50.



Une cérémonie d'adieu sera célébrée, ce même jour, à 14h en la chapelle du Complexe funéraire et de là les cendres seront déposées au columbarium.



Il laisse dans le deuil ses enfants : Paule (Don Hutton), Bernard (Lise Bernier), Christine (Pierre Sénécal); ses petits-enfants : Marie-Pierre, Marc-André, Laetitia, Vincent, Noémie, Océane. Il était le frère de: Bernadette (Fernand Guay), Camille (feu Bernadette Michaud), Germaine (Jean Foster), Mariette (feu Urbain Blanchet), Roland (Madeleine Gagnon), Denise (Pierre Bélanger), Marcel (Huguette Martineau), Esther, Benoît (Jacqueline Chiasson), Daniel (Janet Perron). De la famille Tremblay, il était le beau-frère de: Jacques (Père dominicain), Luce, Lucette, Raymond (Père blanc d'Afrique), Jean (Madeleine Desmeules), Bernard (Jocelyne Filion), Andrée (Rémi Dionne), Micheline (Gaston Robitaille), Guy (Nicole Rock). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.



La famille tient à remercier les membres du personnel du CHSLD Saint-Dominique de Québec pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.

Résidence Funéraire

Marius Pelletier inc.

La Pocatière et St-Jean-Port-Joli

Pour renseignements : 1-418-856-3371

Sans frais : 1-866-856-3371

www.maisons-funeraires.com

Courriel : rfmpel@videotron.ca

Entreprise affiliée et reconnue

distinction par la C.T.Q.