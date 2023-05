PROVENCHER, Lucie



Le 18 novembre 2020, âgée de 77 ans, est décédée Mme Lucie Provencher, épouse de feu M. André-Aimé Boucher. Elle était la fille de feu Maurice Provencher et de feu Éméranda Lemire. Elle demeurait à St-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Stéphane Gamache), Luc (Nathalie Drolet), Marc (Caroline Leblond), Isabelle (Michel Boucher), Luce (Simon Olivier), et Pierre (Anne Ménard), ses petits-enfants : Catherine (Cédric Chabot) Mathieu (Laurence Drouin), Francis (Sarah Leroux), Vanessa (Shawn Vasconcelos), Alexandre (Alysson Demers), Audrey-Maude, Aurélie, Étienne, et Maxime, ses arrière-petits-fils: Elyot, Liam, Tristan et Jamie, ses sœurs et frère: feu Pauline (feu Nil Pratt), feu Suzanne (feu Roger Abel), feu Jean-Gilles (Lize Rivard), Madeleine (Guy Vachon): ses neveux, nièces, ainsi que ses cousins, cousines. Ses grandes amies très importantes dans sa vie : Julie Robitaille et Lise Fournier Audet. Un grand remerciement au personnel du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet. Vous pouvez traduire vos dons à l'Association des bénévoles du CHSLD Chanoine- Audet.La famille accueillera parents et ami(e)s à compter de 10 h au: