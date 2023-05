ALAIN, Marc-André

Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 14 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marc-André Alain, conjoint de feu dame Lucille Garneau. Il était le fils de feu dame Yvonne Pruneau et de feu monsieur Antonio Alain. Il demeurait à Québec.



La famille vous accueillera au

Salon funéraire Lépine Cloutier

30, rue Albert-Trudel

Québec (Qc) G2A 2S1

le jeudi 25 mai 2023 de 13h à 15h.



Une liturgie de la Parole suivra à 15h en la chapelle du Salon funéraire Lépine Cloutier, 30, rue Albert-Trudel, Québec.



Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Manon Godbout), Bruno et feu Nancy; son petit-fils : Miguel Alain (Marie-Maude St-Laurent); son arrière-petite-fille, Alicia Alain; les enfants de sa conjointe : Jacques Savard (Diane Lachance), Jasmine Savard (Raynald Jobin) et Danie Savard (Luc Robitaille); les petits-enfants de sa conjointe : Vanessa Jobin (Patrick Bernier) et Vincent Jobin; les arrière-petits-enfants de sa conjointe : Élisabeth et Alexie Bernier; sa sœur et son frère : Colette (feu Fernand Alain) et Jacques (Lisette Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.



La famille désire remercier le personnel de la Résidence les Jardins Katherina, du CLSC Chauveau, de l'équipe du Dre Marie-Josée Mailloux et celui du foyer Charlesbourg pour leur humanité, leur bienveillance et les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, 1 800 295-8111, www.poumonquebec.ca

