LAVIGUEUR, René

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2023, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé entouré de l'amour de ses proches, monsieur René Lavigueur, fils de feu monsieur Elzéar Lavigueur et de feu madame Mabel Allison. Il demeurait à St-Pierre, Île-d'Orléans.



La famille vous accueillera au

Complexe funéraire Lépine Cloutier

1500, boul. Wilfrid-Hamel

Québec (Qc), G1N 3Y6

le dimanche 21 mai 2023 de 13 heures à 15 heures.



Une liturgie de la Parole suivra à 15 heures en la chapelle du Complexe Hamel, 1500, boul Hamel Ouest, Québec.



Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com.



Il laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles : Jean-René (Caroline Mallard) et David-Pascal (Pascale Boivin); ses petits-enfants : Zoé, Zachary, Mélodie, Rosalie, Justin et Yohan; son frère et sa sœur : Michel et Sylvie (Guy Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre sa sœur Lilianne qui l'a précédé.



Un remerciement à tout le personnel du département de médecine interne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au Dre Maryse Archambault pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org



