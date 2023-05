PELLERIN, Henri

À l'Hôpital de Montmagny, le 8 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Henri Pellerin, époux de feu madame Paulette Anctil, demeurant à L'Islet. Originaire de Saint-Damase-de-L'Islet, il était le fils de feu dame Fédora Dubé et de feu monsieur Horace Pellerin.



Il laisse dans le deuil ses fils : Sylvain (Linda St-Pierre) et Luc; ses huit petits-enfants : Nicolas, Jérémy, et Élliot Pellerin, François et Yannick Pellerin (leur mère Chantal Caron), Samuel, Guillaume et Sarah Maude Pellerin (leur mère Catherine Leroux). Il était le frère et le beau-frère de : feu Gisèle (feu Robert Jean), feu Georgette (feu Jules Sénéchal), feu Jeanne-D'Arc (feu Léopold Jean) et feu Jean-Paul (Jocelyne Guillemette); de la famille Anctil : Huguette, Monique (Benoît Jacques), Lise (Rodrigue Pelletier), Gilles et Angèle (Daniel Pelletier). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.



De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli qui l'ont toujours bien accueilli, particulièrement à Myriam Deschênes, Magalie Caron et le Dr Denis Baker pour les excellents soins.



Merci également à tous les membres du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny qui lui ont offert des soins bienveillants au cours des dernières années, particulièrement à Dre Amélie Blanchette pour son humanisme dans l'accompagnement des derniers jours.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein (section Québec), 1675, chemin Ste-Foy, local 101, Québec (Québec), G1S 2P7. www.rein.ca



Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

39, des Pionniers Est

L'Islet

samedi jour de la célébration à compter de 9h.



Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 20 mai 2023 à 11h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.



Pour renseignements ou messages de condoléances :

Maison funéraire

De la Durantaye & Fils

(418) 247-557

Sans frais : 1-877-598-3093

Télécopieur : (418) 246-5115

Courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre

de la Corporation des

thanatologues du Québec.