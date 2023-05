BOUCHARD, Jean-Jacques



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 30 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Jacques Bouchard, époux de feu madame Cécilia Seraiocco, fils de feu dame Léda Villeneuve et de feu monsieur Lucien Bouchard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils, belles-filles et son gendre : Robert (Johanne Boucher), Pierre (Sarah Tremblay), Marc (Lise Labbé) et feu Martine (Yves Pépin (Diane Langlois); ses petits-enfants : Laurie, Francis (Catherine Bélanger), Béatrice, Elliot, Alexandre et feu Michael. Jean-Jacques laisse également dans le deuil dame Georgette Roy Bernatchez, sa conjointe des dernières années, ses enfants Renée (Jean-Pierre) et Yvan (Annick) ainsi que ses petits-enfants. Il laisse également dans le deuil, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Berthe (feu Richard Gagné), Guy (Jeannine Bouchard), feu Paulette (feu Bertrand Harvey), André (Nicole Bouchard), Thérèse (feu Gilles Rochefort), Élise (Jean-Yves Perron), Gilles (Diane Rochefort), Doris (Noël Dupuis), feu France-Lyne (feu Jules Tondreau), Julien (Francine Tremblay), Régis (Martine Tremblay), Johanne (Simon Labelle) et Yvon Samson (feu Marthe Croteau). Il laisse également dans le deuil son beau-frère Giovanni Seraiocco; plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à exprimer ses plus sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine ainsi que sa profonde gratitude pour tous les bons soins prodigués à notre père Jean-Jacques. Votre bienveillance, votre humanisme et vos petites attentions à l'égard de notre père ont fait la différence dans les derniers mois de sa vie. Nous vous en serons toujours reconnaissants de l'avoir si bien accompagné. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'innovation sociale (FAIS) / Centre d'hébergement Saint-Antoine 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Québec Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.