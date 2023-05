DAVID, Michel



Au CSSS Québec-Nord - Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 11 avril 2023, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédé monsieur Michel David, fils de feu madame Lucille Chabot et de feu monsieur Lionel David. Il demeurait à Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 10h15 à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Erick et Martine; ses petits-enfants : Zachary et Élizabeth; ses frères et soeurs : Lise (feu Paul-Henri Barrette), Francine (Serge Drolet), feu Céline, Diane (Raphaël Lévy), Claudette (Dominique Savard), feu Yvon et Benoit (Martine Rompré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant du CSSS Québec-Nord - Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca et Société Parkinson - Région de Québec, Téléphone : 418 527-0075, Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.