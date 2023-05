NOLIN, Laurette Lambert



Le 10 mai 2023, à sa résidence de Charny, à l'âge de 87 ans est décédée entourée de l'amour de son bienveillant époux, Madame Laurette Lambert. Elle était l'épouse adorée de Monsieur Gilles Nolin, la fille de feu Alfred Lambert et de feu Florida Villeneuve. Outre Gilles, l'amour de sa vie, des 63 dernières années, elle laisse dans le deuil ses filles adorées : Sylvie (Normand Lepage), Louise (Marcel Lemelin); ses petits-enfants : Maxime Nolin Gosselin (Marianne Bourdeau), Olivier Nolin Gosselin (Julie Dufour), Jean-Philippe Lemelin (Jessica Croteau), Vincent Lemelin; ses arrière-petites-filles : Justine, Élodie, Océanne, Charlie-Rose et la petite dernière Marine. Elle laisse également dans la tristesse de son départ, ses belles-soeurs : Lorraine Marceau, Gisèle Bacon, Madeleine Allard et Huguette Nolin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle a rejoint ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Florence (feu Émile Boucher), feu Gérard (feu Cécile Thomassin), feu Roland (feu Marguerite Joncas), feu Gemma (feu Phénélon Fecteau), feu Thérèse, feu Rita (feu Jean-Marie Turcotte), feu Annette (feu Aimé Morin), feu Noël, feu Rosaire et feu Raymond, feu René Nolin (feu Marielle Bourbeau), feu Marcel Nolin, feu Roger Nolin, feu Armand Nolin (feu Jeanne Arcand), feu Rolande Nolin (feu Gilles Lizotte), feu Roland Nolin, feu Raymond Nolin (feu Priscilla Plante), feu Rita Nolin (feu Robert Roy) et feu Gérard Nolin (feu Diane Labonté). Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de l'Arthrite du Canada. La famille recevra les condoléances à laElle ira par la suite reposer au cimetière de Charny.