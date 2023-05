DESMEULES, Marius

Au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes, le 17 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marius Desmeules, époux de dame Ginette Bernier. Il était le fils de feu Albert Desmeules et de feu Gabrielle Poirier. Originaire d'Albertville, il demeurait à Québec et autrefois à Baie-Comeau.



M. Desmeules laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés : Gino (Carmen), Maryse (François), Guilène, Anne (Simon), Luc, Robin, et son petit-fils Jonathan-Olivier (Emma) ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.



La famille recevra les condoléances au :

Mausolée Catherine de St-Augustin

Du cimetière St-Charles

1460 boulevard Wilfrid-Hamel

Québec, QC, G1N 3Y6

le samedi 20 mai 2023 de 13h à 14h.



Une cérémonie suivra à 14h à la chapelle du Mausolée du cimetière St-Charles. (Il vous sera possible de la visionnée en virtuel avec mot de passe) . La mise en columbarium par la suite au Mausolée Marie de l'Incarnation.



Sincères remerciements au personnel de L'Hôtel-Dieu de Québec, de la Résidence Côté Jardins ainsi que du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes pour l'attention et les bons soins prodigués.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes.



Il a été confié à