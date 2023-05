LAPERRIÈRE, Pauline



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, est décédée le 3 janvier 2023, Mme Pauline Laperrière, en compagnie de son amie Marlène F. Fille de feu madame Adrienne Béchette et de feu monsieur Joseph Emond Laperrière. Elle laisse dans le deuil : son frère Jacques, sa cousine Céline Béchette et plusieurs cousins, cousines, sa tante Claudette, feu Paul- Andrews et ses nombreux amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle.