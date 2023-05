COURCY, Marie-Rose Martineau

Au CHSLD de St-Anselme, le 13 mai 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Marie-Rose-Martineau, épouse de feu monsieur Armand Courcy. Elle était la fille de feu Delphis Martineau et de feu Antoinette Croteau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette (feu Paul-Émile Fortier) Ghyslaine (Fernand Olivier) Jean-Marc (Roseline Guité) Réjean (Clémence Sévigny) Linda (Guy Lemay) Sylvie (Patrice Roy) Nathalie (Sylvain Daigle); ses petits-enfants : Éric, Steve et feu Sylvain Fortier, Manon, Mélanie et Cathy Olivier, Isabelle et Sébastien Courcy, Karine et Vanessa Courcy, Jason et Tomy Lemay, Francis et Mathieu Desrochers, Rosalie et Jean-Cédric Daigle; ses arrière-petits-enfants : Clara, Anthony, Alexane, Lucas, Alexandre, Jessica, Jérôme, Gabriel, Chloé, Loïck, Julianne, Antoine, Xavier, Rose, Albert, Alphonse, Lili, Anaïs, Laurent et Juliette.



Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-soeurs décédés : Benoît (Rose Fréchette), Norbert (Jeannette Martineau), Estelle (Léopold Cayer), Thérèse (Dorilas Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Courcy décédés : Laura (Hervé Roger), Simone (Marcel Villeneuve), Rosaire (Jeannette Cayer), Adrien (Thérèse Duchesne).



Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s de la résidence des aînés de St-Apollinaire.



Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Anselme qui a su prendre bien soin de notre mère comme si c'était la sienne lors de son séjour.



La famille vous accueillera à la maison funéraire

Beaudoin, Ferland Dupuis Ltée

20, rue de l'Église

St-Apollinaire

le samedi 20 mai 2023 à compter de 12h.



Le service religieux sera célébré le même jour à 14h en l'église St-Apollinaire.



Pour renseignements:

418-728-2202

Site internet: www.salonsdupuis.com

Courriel: info@salonsdupuis.com