RENY-FITZGERALD, Anne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Anne Fitzgerald, épouse de feu Louis-Philippe Reny, fille de feu Alex Fitzgerald et feu Jessy Pentecost. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Gérald Berthiaume), Lise (Alain Larochelle), Steven (Annie Lambert) et Philippe (Johanne Lavoie); ses petits-enfants : Alexandre (Isabelle), Olivier (Mélissa), Samuel (Joany), Jérémie (Alexandra), Jessica (Francis), Marie-Kim, Alexandre, Florence et Annabelle; ses arrière-petits-enfants : Noé, Mathéo, Logan, Ben, Abigaël, Cassie et Lenny; ainsi que ses deux frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Reny, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements aux personnels des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que la Résidence le Confort pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera aule samedi 20 mai à compter de 9 h. La fermeture du salon aura lieu à 12 h.