BLANCHET, Jean-Luc



À Lévis, le 20 avril 2023, à l'âge de 85 ans 5 mois, est décédé monsieur Jean-Luc Blanchet, époux de feu Jeanne d'Arc Laflamme, fils de feu Marie-Marthe Anctil et de feu Sylvio Blanchet. Originaire de Saint-Adalbert dans le comté de l'Islet au Québec, il demeurait à Lévis depuis plusieurs années dans le secteur de St-David-de-l'Auberivière. Retraité du domaine des affaires et Compagnon de Melvin Jones progressif 1 Diamant, honoré pour les 45 ans de Lionnisme à servir sa communauté au sein du club Lions de St-Romuald. Le coeur lourd et aimant, il quitte les membres du Clubs Lions, pilier du financement " Défi de l'entreprise ". Avec grande tristesse, il laisse ses enfants adorés : Fabie Blanchet (Raymond Pichette) et Bertho Blanchet (Johanne Aubé); ses petites-filles chéries et aimées : Rose-Marie (Jean-Michel Grenier) et Victoria Pichette (Charles Fortier); les enfants estimés de leur belle-fille : Amélie (Antoine Fournier) et Olivier Dumas Aubé (Gabrielle Lizotte); ses frères et soeurs bien aimés : feu Laurette, Hervey, Claude, Marc-Yvon et Denise; plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, autres parents et amis. Amitié et tendresse à la communauté et le personnel de la Résidence Déziel de Lévis. La famille tient à remercier les médecins et le personnel des équipes de soins de l'Hôtel-Dieu de Lévis, soit : l'équipe des soins palliatifs et l'équipe de soins du 7e étage pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au :à compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille par le biais de notre site www.groupegarneau.com le samedi à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".