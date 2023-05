BLAIS, Carole



À l'Hôpital de Verdun, le 20 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Carole Blais, fille de feu Roméo Blais et de fe3u Marie-Claire Ruel. Elle demeurait à Montréal. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Lorraine Blais (Yvan Pouliot). Elle laisse également dans le deuil sa nièce Mélanie Pouliot (Steve Lesieur); son neveu Samuel Pouliot; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/ ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/.où la famille sera présente pour vous accueillir une heure avant la cérémonie, sous la direction du