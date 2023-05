GUILLEMETTE GUILLEMETTE Thérèse

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2023, à l'âge de 91 ans est décédée madame Thérèse Guillemette épouse de feu Lucien Guillemette. Elle était la fille de feu Amédée Guillemette et de feu Eva Fradette. Elle demeurait à Lévis, native de Saint-Damien-de-Buckland.



Le service religieux sera célébré le samedi 20 mai 2023 à 14h00 en l'église de Saint-Damien, où la famille sera présente pour recevoir les condoléances une heure avant la cérémonie. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (Jacques Garant), Laurent, Marc (Monique Bergeron); ses petits-enfants : Steve, Yves (Marie-Claude), Mario (Nancy), Manuel, Maude, Josée (Carl), Valérie (Michel) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Érika, Léo, Emy et Édouard. Elle était la sœur de : feu Yvette (feu Emilien Blais), feu Sylvio (feu Simone Laferrière), feu Rosanne (feu André Charlebois), Marie-Laure (feu Sauveur Bissonnette), feu Gérard (Lucette Roy) et feu Jeanette (feu Léandre Chamberland). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Roland Guillemette (Lucille Goupil) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



Sincères remerciements au personnel de la résidence Mgr Bourget, des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère.



Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1.

Des formulaires seront disponibles à l'église.



La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire

Roy & Rouleau inc.

131, rue Commerciale

Saint-Damien

Pour renseignements : (418) 789-2143

Sans frais : 1 888-789-2143

Pour transmettre vos messages de condoléances à la famille

voici notre adresse courriel : maison@royrouleau.ca ou www.royrouleau.ca

Entreprise membre de la CTQ