ROUSSEAU, Lizon



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Lizon Rousseau, épouse de monsieur Marcel Fraser. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son époux aimant Marcel; ses deux enfants David et Philipe (Cathy Lord); ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 13 h 30 à 15 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus. Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.