BOIES, Cécile

C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Cécile Boies survenu le 7 mai 2023, à l'âge de 77 ans.



Elle était l'épouse de Nicolas Girard (diacre) et la fille de feu Charles Boies et feu Germaine Boies. Outre son époux Nicolas, elle laisse dans le deuil son fils Éric (Mélanie Bergevin); ses petits-enfants : Samuel et Étienne. Elle était la sœur de Lise (feu Normand Dufour), Louise, Suzanne et la marraine de Nadia. Elle a rejoint ses frères Guy, Lucien et Jacques qui l'ont prédécédée. De la famille Girard, elle était la belle-sœur de feu Cécile (feu Jean Adam), feu Yvon (Lucille Lemay), feu Ghislain (Monique Laporte), Pauline (Jacques Desgagnés), Michelle (Michel Desgagnés) et Sylvain (Nicole Coté). Sont aussi endeuillés plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es).



La famille recevra les condoléances le lundi 22 mai 2023, à compter de 12 h 30, en l'église de Sainte-Sophie-de-Lévrard, située au 174, rang Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard (Québec) G0X 3C0. Ses funérailles auront lieu le même jour à 14 h, au même endroit.



La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de Fortierville (CIUSSSMCQ) pour l'accompagnement professionnel et les bons soins prodigués.



Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer via le lien suivant : https://cancer.ca/fr/



La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Soucy

235, rue des Peupliers

Manseau