BOIVIN CÔTÉ, Cécile



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Cécile Boivin, épouse de monsieur feu Armand Côté, fille de madame feu Germaine Robitaille et de monsieur feu Pierre Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses deux fils Pierre et Mario; ses petits-enfants : Alexandre, Marjorie, Francis et Sandrine; ses arrière-petits-enfants Juliette et Olivier; ses frères et ses sœurs, ainsi que ses neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les soins prodigués.