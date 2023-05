PÉPIN, Lucille

À la Résidence Côté Jardins, Québec, le 6 janvier 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Lucille Pépin, conjointe de feu monsieur Wildor Fiset, fille de feu monsieur Aurélien Pépin et de feu madame Fabiola Raymond. Elle demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.



La famille recevra les condoléances au

Centre Funéraire

Roger Benoit & Fils Ltée

123, avenue Côté

Donnacona

le samedi 27 mai 2023 , à partir de 13 h 30, suivie d'une liturgie de la Parole à 14 h 30 et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona.



Madame Pépin était la mère de feu Marie-Claude Doré; elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint : Steve Fiset (Marie-Andrée Lévesque), Marie-Ève Fiset (Martin Paquet); ses petits-enfants : Pier-Olivier et Alexis Fiset, Amelliana Matte, Marilou Chalifour; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Nicole (Jacques Trépanier), Michel (Micheline Jacques), feu Hervé (Carole Légaré, Jean-Louis Caron), feu Jacques (Armande Sauvageau) ;Martin Fiset (Nicole Sauvageau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.



Remerciement à tout le personnel de la Résidence Côté Jardins, particulièrement au Dre Julie Lemay et son équipe pour les bons soins prodigués.



Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org



Pour renseignements: 418-285-2211 téléc.: 418-285-2077

courriel: salonbenoit@telus.net

www.salonfunerairebenoit.ca

Membre de la Corporation des Thanatologues du Québec.