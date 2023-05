RICHARD, Janine

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2022, est décédée à l'aube de ses 80 ans, dame Janine Richard, fille de feu M. Robert Richard et de feu Mme Marie-Jeanne Bélanger. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska.



Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à la

Résidence funéraire

Marius Pelletier inc.

106, Rue de l'Église

Rivière-Ouelle, QC G0L2C0

le dimanche 21 mai 2023 , de 12h30 à 15h25, suivra une célébration de la Parole, à 15h30, et de là les cendres seront inhumées au cimetière paroissial.



Elle était la sœur et la belle-soeur de : René (feu Marie-Ange Michaud, Claudette Fortin), feu Pierre, Aline (Robert Valiquette), Bernard (France Laplante). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.



Des remerciements sincères sont adressés aux membres du personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à son proche aidant M. Richard Canuel, pour son dévouement et son soutien. La famille remercie également le personnel de la Résidence Le Marronnier de Lévis, pour son précieux accompagnement.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Don en ligne : www.coeuretavc.ca/dons

