MALENFANT, Gaston

À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 février 2023 à l'âge de 82 ans, nous a quittés monsieur Gaston Malenfant, époux de dame Norma Picard. Il était le fils de feu monsieur Albert Malenfant et de feu dame Émilia Bouchard. Il demeurait à Baie-Comeau (Côte-Nord).



En son hommage, une liturgie de la parole sera célébrée le samedi, 20 mai 2023 à 14h au

Salon funéraire du Musée de

la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré

9803, boulevard Sainte-Anne

Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc



La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance une heure avant la liturgie, soit de 13h à 14h.



Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction des

Services commémoratifs

Pierre Dupont

51, rue Sainte-Marguerite

Beaupré



Il laisse dans le deuil outre son épouse Norma, ses enfants, ses belles-filles et son gendre : Anne (Patricia Guay), Guy (Natalie Kinnard), Bruno et Luce (Bryan Graham); ses petits-enfants : Nicolas (Ève Tremblay), David, Alexandre et Antoine; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Gérald (Roberte Lapointe), Ginette (feu Léopold Malenfant), Gilles, Solange, Claudine, Carmelle (Raynald Barbeau), Francine (feu Willie Hannon), Viateur (Linda Bourret), Berthold (Dorine Leblanc), Alexandre, et il était le frère de feu Normand; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard : Jean-Paul (Gaétane St-Gelais), Jean-David (Lucie Dumesnil), Pierrette (Martin Larochelle), Micheline (feu Jacques Couture), feu Huguette (Richard Michel), Jean-Noël, Jean-Martin et il était le beau-frère de feu Noëlla. Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.



La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, de la résidence Auberge de Boischatel à Boischatel et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Un sincère merci également à ses bons amis et voisins, Claude Mineau et Laura Dugas, Frank Hogan, Murielle Dubé, Ann Lebel et Jean-Paul Poirier, Luc Roberge, Denis Rousseau.



Votre présence et votre soutien ont été d'un grand réconfort pour Gaston et sa famille.



Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduise par un don à

la Fondation du CHU de Québec,

1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405,

Québec, QC G1J 0H4

https://fondationduchu/dequebec.org/donner-a-la-sante/



Pour ceux qui le désirent, vous pouvez offrir vos condoléances via notre site internet au

www.scpdupont.ca

courriel : info@scpdupont.ca

Pour renseignements : 418-827-2212