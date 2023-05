RACINE, Hélène Lajeunesse



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Hélène Lajeunesse, épouse de feu monsieur Léopold Racine, fille de feu madame Blanche Lachance et de feu monsieur Édouard Lajeunesse. Elle demeurait à St-Ferréol-les-Neiges.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ferréol-les-Neiges immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Marie-France Blouin), Lise (Michel Fortier), France (Gaétan Martineau), Pierrette (Réjean Verreault), feu Daniel, Linda (Alain Dupont) et Martin (Stéphanie Trudel); ses petits-enfants: feu Steve, Caroline, Stéphane, Sonia, Mélanie, Maxime et Vincent; ses arrière-petits-enfants: feu Amélie, Samuel, Rosali, Zachari, Michaël, William et Alexis; son frère et ses soeurs: Jean-Marc (Marjolaine Lavoie), feu Fernande (feu André Lavoie), Huguette (feu Philippe Simard), feu Colette (feu Langis Bilodeau), Nicole (Yvon Boutet); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Racine: feu Gérard (feu Lorraine Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré ainsi que le Dr Pierre Boutet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.