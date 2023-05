PAQUET, Réal

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Réal Paquet, époux de madame Denise Baron. Il était le fils de feu Lucien Paquet et de feu Juliette Bergeron. Il demeurait à Laurier-Station.



Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses filles : Nancy et Johanne; ses petits-enfants : Alex (Yan April-Thibodeau), Michael et Laurie Faucher (Dave Ross), Sélèna Paquet (Louis-André Morin); son arrière-petit-fils : Liam Paquet. Il était le frère de : feu Jeannine (feu Fernand Olivier), feu Jean-Noël (Gisèle Boucher), feu Bruno, Pauline (feu François Desruisseaux); et le beau-frère de : Gemma Parent (feu Réal Baron). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses bons amis Aurèle et Yolande Couture ainsi que Léopold et Yolande Jacques.



Sincères remerciements à l'équipe de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Réal.



La famille vous accueillera à la salle La Chapelle, 364, boul. St-Joseph, Laurier-Station, le samedi 20 mai 2023 à compter de 10h.

Une cérémonie d'Adieu suivra à 11h.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site web : fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire :

Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.

Pour renseignements: 418-728-2202

Site internet: www.salonsdupuis.com

Courriel: info@salonsdupuis.com