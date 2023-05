ROY, Gaétane



À la Maison Desjardins, le 12 mai 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Gaétane Roy, épouse de monsieur Florent Drapeau, fille de feu madame Marie-Reine Drouin et de feu monsieur Jean-Louis Roy. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.Outre son époux Florent, elle laisse dans le deuil ses enfants Danny (Linda), Erick (Cynthia) et Steeve (Josée) ainsi que ses petits-enfants Tania (Jonathan), Zack (Sarah), Maëlle et Ophélya. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Monique (André), Denise, Gaétan (Suzanne), Jean-Paul (Danielle) et Martine (André), ses beaux-frères Gilbert (Lucia) et Yvon (Huguette), sa belle-soeur Rosan (Réjean), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur feu Huguette (Claude), son frère feu Gaston ainsi que ses beaux-frères feu Richard et feu Claude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins. Des formulaires sont disponibles à la Coopérative.