PAQUET, Eric



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2023, à l'âge de 55 ans, est décédé Eric Paquet, fils de madame Huguette Girard et de feu monsieur Claude Paquet. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Caroline (Yvan Cyr); son neveu et sa nièce : Alexandre et Chloé; ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Paquet et Girard; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la docteure Marie-Eve Girard et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le docteur Mario Gaudreau, son médecin de famille. Merci également à Jean-Claude et Thérèse pour leur présence. Sincères remerciements à monsieur Kadjo de la Résidence Beausoleil et un merci spécial à madame Michelle Landry qui a pris soin d'Eric les cinq dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera audès 13 h.