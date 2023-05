GILBERT, Thérèse Gravel

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 avril 2023, à l'aube de ses 92 ans, est décédée dame Thérèse Gilbert épouse de feu monsieur Victor Gravel. Née à Québec, le 7 mai 1931, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Durand et de feu monsieur Lorenzo Gilbert. Elle demeurait à Québec.



Les membres de la famille recevront les condoléances à

La Seigneurie Coopérative Funéraire

2450, av. St-Clément

Québec arr. Beauport G1E 1E8

autoroute de la Capitale

sortie Bourg-Royal no 318

le vendredi 19 mai 2023 de 18 h à 21 h.



Les funérailles seront célébrées le samedi 20 mai 2023 à 11 h en l'église de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus, 158, rue Bertrand, Québec (Qc), G1B 1H7, où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10 h.



Madame laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Ronald Rousseau), Ginette (Alain Binet), Pierre (Lyne Larrivée), Danielle (Sylvain Martineau), Josée (Claude Lemelin), Alain (Manon Drolet), France (Alain Simard); ses petits-enfants : Carl Rousseau (Manon Thibault), Nancy Rousseau (Jean-François Rochette), Christine Rousseau, William-François Binet, Charles-Xavier Binet (Vicky-Anne Guilbeault), Guillaume Gravel (Marie-Ève Arsenault), Geneviève Gravel (Sébastien Beaupré), Marie-Pier Martineau (Samir El Mansouri), Isabelle Martineau (Clément Arcand), Sabrina Martineau, Valérie Lemelin (Jean-Philippe Magny), Jérémy Gravel (Joanie Thomassin), Vincent Gravel (Laurie St-Jean), Maude Gravel (Antoine Frédéric), Francis Simard, Émilie Simard (Marc-Antoine Montminy); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Thomas, Malorie, Eliot, Élizabeth, Joëlle, Daryl, Léonie, Liam, Livia, Estelle, Noah; ses sœurs : Éliane et Lucille; sa très bonne amie Lise Gravel ainsi que plusieurs neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U.,

Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec,

Tél. : 418-525-4385.



Les Funérailles sont sous la direction de :