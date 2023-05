KIROUAC, Gabriel



Ayant eu la chance de vivre paisiblement jusqu'à la fin de sa vie à sa résidence de Fossambault-sur-le-Lac, entouré de ses proches à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 5 mai 2023 à l'âge de 98 ans et 6 mois est décédé Gabriel Kirouac, époux de feu Jeannine Simard (27 juin 2011).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auPour ceux qui ne peuvent être présents, la famille vous invite à vous joindre virtuellement en direct ou en différé en cliquant sur l'icône "Visionner la cérémonie" de l'avis de décès de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. M. Gabriel Kirouac laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles : Julie (Mario Simard), Lyne (Normand Laplante), Lucie (feu Marco Pelletier), Rachel (Guy Couture), Yves (Lucie Paré) et Rémi (Édith Fontaine); ses petits-enfants : Sarah, Elsie, Naomie, Hugo, Karel, Maxime, Anne-Marie, Élie, David, Patricia-Christine, Vincent-Gabriel, Simon-William, Alexandra et Élizabeth ainsi que tous ses arrière-petits-enfants; sa sœur : Simone (feu Laurent Masson), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : Lorraine (feu Guy Goulet) et Pierre (Charlotte Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Il était également le frère de feu Roland (feu Mariette Pouliot), feu Raymond (feu Jeannette Côté), feu Jean-Marie (feu Aline Montminy), feu Henri Kirouac (feu Yvette Lapointe) et feu Thérèse Kirouac. Il était également le beau-frère de feu Maurice Simard (feu Denise Cantin) et feu Robert Simard (feu Lucienne Pelletier). La famille désire remercier Madeleine Beaumont et Martin Brière pour l'attention et leur dévouement pour Gabriel durant de nombreuses années. De même que le personnel de l'Hôpital Laval pour leur support, bons soins et attentions prodigués. Ceux et celles qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, site Web: www.fondation-iucpq.org.