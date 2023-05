LECLERC MONTMINY, Jeanne

Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis, le 7 mai 2023 dans la paix et la sérénité, entourée de l'amour des siens, est décédée à l'aube de son 101e anniversaire, madame Jeanne Montminy, épouse de feu monsieur Wilfrid Leclerc. Elle était la fille de feu Alfred Montminy et de feu Zérilla Drapeau. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.



La famille recevra les condoléances à la

Salle du Collège

75, route St-Gérard

Saint-Damien, G0R 2Y0

le dimanche 21 mai 2023 de 19h à 21h.



Lundi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le lundi 22 mai 2023 à 11h en l'église Saint-Damien et de là au cimetière paroissial.



Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Paulette Fortin), Jean-Guy (Rita Bilodeau), Yvon (Louise Beaudet), Nicole (Jacques Lavoie), Réjean (Gaétane Bossé) et Michel (Monique Therrien); ses petits-enfants : Pascale Leclerc (Éric Ladouceur), Jean-François Leclerc (Geneviève Morissette), Jean-Michel Leclerc, Julie Lavoie (Martial Mallette), Marie-Andrée Lavoie (Philippe Mérel), Frédéric Leclerc (Anniève Duquette), Pier-Olivier Leclerc (Sheela Desjardins) et Amélie Leclerc; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Alexis, Jean-Gabriel, Justin, Éliane, Jeanne, Charles-Antoine, Léa, Émile, Logan, Megan et Cloé. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Montminy et Leclerc et ses ami(e)s.



La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de l'Oasis Saint-Damien, de la résidence Demeure au Cœur de Marie de Charny et du CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis pour les bons soins prodigués à leur mère.



Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de L'Oasis Saint-Damien, 65, route Saint-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 ou à la résidence Demeure au Cœur de Marie de Charny, 9248 blvd du centre hospitalier, Charny (Québec), G6X 3M5.

Des formulaires seront disponibles à la salle.



La direction des funérailles a été confiée à la

Maison Funéraire

Roy & Rouleau inc.

131, rue Commerciale

Saint-Damien

Pour renseignements : (418) 789-2143

Sans frais : 1 888-789-2143



Pour transmettre vos messages de condoléances à la famille

voici notre adresse courriel : maison@royrouleau.ca

ou www.royrouleau.ca



