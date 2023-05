JIONA, Théodore

À Fort Érié (Ontario), le 12 avril 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Théodore Jiona, époux de feu madame Cécile Joseph, fils de feu monsieur Antonio Jiona et de feu madame Valeda Rella. Il demeurait à Fort Érié et autrefois à St-Augustin-de-Desmaures.



le dimanche 21 mai 2023 de 9 h 30 à 11 h.



Une liturgie de la Parole suivra à 11 h en la chapelle du Complexe de la Cité, 1600, av. Le Gendre, Québec.



Il laisse dans le deuil, ses enfants : Andrée, Danielle (Normand Girard) et Marc (Julie Croteau); ses petits-enfants : Sara, Alan (Daniela Pérez Valdez), Antoine et Mathieu; sa belle-soeur Lucille (feu Pierre Stein); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.



La famille tient à remercier l'équipe du Dr Scher pour les bons soins ainsi que l'unité de soins gériatriques de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement Dr Gabrielle Lafrenière.



