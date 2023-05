RICHARD, Rosaire

À l'Hôpital de Montmagny, le 14 mai 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Rosaire Richard, époux de feu dame Denise Guimont. Il demeurait à Montmagny et originaire de Cap-Saint-Ignace.



Il était le fils de feu dame Antoinette Lacombe et de feu monsieur Émile Richard. Il laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Danny Boulet) et Yves (Chantal Laflamme); ses petits-enfants : sa filleule Stéphanie (Maxime Legendre) et Alexandre Boulet, Sébastien (Kelly Tremblay), Vincent et Chloé Richard (Olivier Bourret) ainsi que son arrière-petit-fils Emile Bourret. Il était le frère et le beau-frère : Joseph-Émile, Annette (Jean-Marie Beaulieu), Marie-Berthe (Georges-Émile Blanchet), Paulette (Clément Mercier) et Fernande; de la famille Guimont : feu Agathe (feu Alexandre Bélanger), feu Antonine (feu Valère Lacombe), feu Clément (Marielle Fortin), feu Rita (feu Lionel Lacombe), feu Marie-Paule, Céline (Bertrand Guimont), Solange (feu Claude Hébert). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.



De sincères remerciements sont adressés au Dre Marie-Pier Brochu, ainsi qu'à celui du personnel soignant du département de la gériatrie du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les excellents soins.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

Divers formulaires seront disponibles au salon.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

560, du Souvenir

Cap-Saint-Ignace

vendredi de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h.



Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 20 mai 2023 à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace , suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.



La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire De la Durantaye et Fils

De la Durantaye et Fils

Cap-Saint-Ignace, L'Islet,

Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile



