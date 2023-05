Une mère de famille de Québec condamnée à 8 mois dans la collectivité pour avoir tenté de noyer son bébé

Une mère de famille de Québec a été condamnée jeudi à huit mois dans la collectivité pour voies de fait simple après qu’elle ait tenté, en état d’épuisement et dépassée par les événements, de noyer son bébé en lui mettant la tête sous l’eau à quelques reprises.

Les tristes événements sont survenus pendant la première année de vie de l’enfant.

Habitée par des idées noires au printemps 2021, la femme avait appelé sa sœur en panique, lui disant qu’elle était «sur le bord de faire une gaffe».

Elle avait alors verbalisé vouloir s’en prendre physiquement son bébé qui avait à ce moment aux environs d’un an.

Questionnée par sa sœur, l’accusée avait admis avoir déjà secoué son fils à quelques reprises, en plus d’avoir tenté de le noyer. La mère violente lui mettait alors la tête sous l’eau pendant environ cinq secondes, avant de le ressortir.

C’est la maman elle-même, à bout, qui avait demandé à ses proches de contacter les autorités. Elle a témoigné lors de son plaidoyer de culpabilité en septembre dernier avoir ressenti un «trop-plein», ajoutant ressentir des regrets.

Manque d’outils

Jeudi, la juge Marie-Claude Gilbert a condamné la femme de 33 ans à une peine de prison dans la collectivité de huit mois, assortie d’une probation avec suivi.

Reconnaissant la gravité des gestes posés, potentiellement dangereux pour la vie de l’enfant, la magistrate a expliqué avoir retenu certains facteurs atténuants le degré de responsabilité de l’accusée. D’autant plus que la femme ne présente pas de risque pour quiconque dans le contexte actuel selon la juge.

La mère, qu’on ne peut identifier pour protéger l’identité de la victime, a eu une enfance difficile et marquée par plusieurs traumatismes. Elle a d’ailleurs quitté l’école après sa sixième année du primaire. Elle a ensuite été diagnostiquée d’un trouble de personnalité limite sévère, de limitations cognitives et avait également des problèmes de consommation d’alcool et de cannabis.

«On a une jeune maman qui était en état d’épuisement, mais qui n’avait pas tous les outils pour surmonter ces difficultés», a souligné la juge dans sa décision, qualifiant les mécanismes de réaction de la femme de «mésadaptés», saluant toutefois le fait qu’elle se soit dénoncée «avant de commettre l’irréparable».

Aucune séquelle

L’autre élément qui a joué en faveur de la mère est le fait que le bambin n’a gardé aucune séquelle des événements. C’est également ce qui avait mené au dépôt de l’accusation de voies de fait simple plutôt qu’une accusation plus grave.

L’enfant vit désormais avec son père et la DPJ est impliquée dans leur vie, notamment pour la gestion des contacts supervisés avec la mère, qui ont repris depuis février 2022.

«Je vous souhaite de tout mon cœur que vous puissiez revoir votre enfant madame», a souligné la juge Gilbert à l’accusée à sa sortie de la salle de cour, l’invitant à s’impliquer au maximum dans ses suivis thérapeutiques et à remettre sa vie sur les rails.